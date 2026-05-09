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El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. A medida que avance la jornada, especialmente en las horas de la tarde, se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias escasas en varios momentos.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 13 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa, que rondará entre el 59% y el 91%, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, es importante destacar que la lluvia será ligera y no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 47 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento puede contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 65% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero aún se mantendrá un 35% hasta las 20:00 horas.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que mantengan un paraguas a mano, especialmente durante las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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