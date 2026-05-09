El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Lucena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas que adornarán el cielo. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , siendo la más cálida a las 21 horas, cuando se espera alcanzar los 17 grados. Este clima templado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado.

La humedad relativa irá en aumento a medida que avance el día, comenzando en un 54% a las 21 horas y alcanzando un 67% hacia el final de la jornada. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de la tarde. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y la ausencia de lluvia permitirá que los habitantes de Lucena se sientan cómodos y disfruten de un ambiente agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con una velocidad de 15 km/h durante las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá a 8 km/h, lo que contribuirá a una atmósfera tranquila y serena. La racha máxima de viento alcanzará los 25 km/h, pero no se anticipan condiciones adversas debido a este fenómeno.

El orto se producirá a las 07:15, lo que permitirá que los lucentinos comiencen su día con luz natural desde temprano. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:14, ofreciendo una larga jornada de luz diurna que invita a disfrutar de actividades al aire libre hasta bien entrada la noche.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día sin lluvias, con temperaturas agradables y un cielo adornado por nubes altas. Los habitantes pueden aprovechar este clima favorable para salir, socializar y disfrutar de la belleza de su entorno. Con un viento suave y temperaturas moderadas, hoy es un día ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.