El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Lora del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 55% y aumentando hasta un 86% hacia la noche. Esto, combinado con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que las lluvias podrían ser frecuentes y, en algunos momentos, intensas.

Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras lluvias ligeras comiencen a caer alrededor de las 07:00, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total a lo largo del día. Las lluvias serán más intensas en la franja horaria de 10:00 a 14:00, donde se prevé que se registren hasta 1 mm por hora. A partir de la tarde, las lluvias irán disminuyendo, aunque no se descartan chubascos aislados hasta bien entrada la noche.

Los ciudadanos de Lora del Río deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. A pesar de las condiciones inestables, las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, lo que permitirá que la jornada sea llevadera, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.