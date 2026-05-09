El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes dominen el cielo, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa en muchas horas del día. Este estado del cielo se mantendrá constante, con nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ligero descenso a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que descienda a 21 grados. Para el final del día, las temperaturas podrían bajar aún más, llegando a los 19 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que la humedad aumente progresivamente, comenzando en un 40% por la tarde y alcanzando un 59% durante la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias. Los pronósticos indican que no habrá precipitaciones significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que el cielo cubierto podría traer sorpresas.

El viento también será un factor a considerar. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h a lo largo del día. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Lora del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero frescas por la noche, y sin posibilidad de lluvias. Los vientos del suroeste aportarán un toque de frescura, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las variaciones de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.