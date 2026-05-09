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El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Linares, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , con un leve descenso a medida que avance el día.

A partir de las 2 de la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 80% en este periodo. Las lluvias serán ligeras, acumulando alrededor de 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 19 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 61 km/h desde el suroeste en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas abiertas. Se recomienda tener precaución, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas, especialmente en zonas expuestas.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 72% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación de calor sea más intensa a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la tarde, la humedad podría aumentar, lo que podría contribuir a la formación de nubes más densas y a la posibilidad de tormentas aisladas.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 15 grados . Las probabilidades de lluvia continuarán, aunque con menor intensidad, y se espera que la actividad eléctrica sea moderada. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 40% durante la noche, lo que podría generar algunos truenos y relámpagos.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes, algunas lluvias ligeras y un viento notable. Es un buen día para actividades en interiores o para llevar un abrigo ligero y un paraguas si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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