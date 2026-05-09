El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Estas nubes, aunque pueden dar un aspecto ligeramente cubierto, no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando con un ambiente templado en la mañana, donde se prevé que la temperatura alcance los 21 grados alrededor del mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que bajarán a 19 grados y, posteriormente, a 18 grados en las horas de la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día cómodo, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

La humedad relativa también irá en aumento a lo largo del día, comenzando en un 43% al mediodía y alcanzando un 51% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y niveles de humedad relativamente bajos hará que el tiempo se sienta agradable en general.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La brisa suave será un complemento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

No se anticipan lluvias en el pronóstico, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Linares pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse en sus patios o jardines.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.