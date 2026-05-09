El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Lepe, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos comenzarán a hacerse notar, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia ligera.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 13 y 20 grados . En las primeras horas, se prevé que la temperatura ronde los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 33 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. Se prevén rachas máximas de hasta 51 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste en las horas centrales, pero mantendrá su intensidad.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 70% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, disminuyendo a un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, los leperos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que se prevé un día mayormente nublado con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo, especialmente en las horas de mayor actividad eléctrica. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente hacia la noche, con un ocaso previsto a las 21:25 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.