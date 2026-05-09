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El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Lepe, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Las nubes cubrirán el cielo, pero no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la cantidad de lluvia prevista es de apenas 0.1 mm en cada uno de los periodos analizados. Sin embargo, la probabilidad de que se produzcan estas lluvias es del 70%, lo que indica que es bastante probable que algunos residentes experimenten chubascos ligeros.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en un rango agradable, con máximas que alcanzarán los 17 grados en las horas centrales de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 16 grados en las horas de la noche. Este clima templado será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que se prevé que alcance el 80% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica de hoy. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. En particular, se anticipa que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Este viento del sur es característico de la región y contribuirá a la variabilidad del tiempo.

Además, hay una probabilidad del 50% de tormentas, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas en la zona. Los residentes deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si se encuentran al aire libre.

El orto se producirá a las 07:26, lo que permitirá disfrutar de un amanecer gradual, mientras que el ocaso está previsto para las 21:24, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un tiempo templado y variable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a los habitantes a disfrutar de actividades al aire libre, pero con precaución ante la posibilidad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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