El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Lebrija, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nuboso, con intervalos de nubes más ligeras en algunos momentos.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 21 grados por la tarde, mientras que por la noche descenderá a unos 17 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 67% y el 88%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante la mañana y parte de la tarde. Se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulados que podrían llegar a 1.0 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% en las mismas franjas horarias.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes que podrían permitir la aparición de claros momentáneos. Sin embargo, la posibilidad de lluvia persistirá, especialmente en las horas de la tarde, con un 55% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Por la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen un poco, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 17 grados, con una ligera disminución en la humedad relativa. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.