El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Lebrija. A lo largo de la jornada, las nubes altas dominarán el cielo, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, llevando a un ambiente muy nuboso hacia la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero para todas las horas del día.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 18 y 20 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados a media tarde y bajando a 18 grados hacia el final del día. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.
La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que aumente a lo largo del día. Comenzará en un 59% por la mañana y alcanzará un 70% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se anticipa una brisa moderada de 18 km/h, que se reducirá a 13 km/h en la tarde y finalmente a 7 km/h durante la noche. Esta variación en la velocidad del viento contribuirá a un ambiente agradable, aunque la disminución de la brisa podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas al caer la tarde.
El orto se producirá a las 07:22 y el ocaso a las 21:19, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día largo y luminoso, ideal para aprovechar al máximo las horas de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se presenta como un día mayormente nublado, sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento suave, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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