El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Jaén, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso y, posteriormente, cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando hasta un 73% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia a lo largo del día. Desde la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 95% entre las 8:00 y las 14:00 horas, y se mantiene en un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las cantidades de precipitación estimadas son de 0.1 mm en las primeras horas y podrían aumentar a 1 mm en la tarde, lo que sugiere que se podrían presentar chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Esto, combinado con la alta probabilidad de tormentas, podría dar lugar a fenómenos meteorológicos más intensos, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje ligeramente, aunque aún se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender, y se prevé que al final del día se sitúen alrededor de los 16 grados . La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor acumulado durante el día.

En resumen, hoy en Jaén se anticipa un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia, temperaturas moderadas y un viento notablemente activo. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y mantener precauciones ante el viento fuerte, especialmente durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.