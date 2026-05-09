El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas es característico de la primavera, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa experimentará un ligero aumento a medida que avanza el día, comenzando en un 38% por la mañana y alcanzando un 46% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Jaén disfruten de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 11 km/h durante la mañana, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, soplando desde el este con una velocidad más suave de 3 km/h por la tarde. Esta variabilidad en el viento contribuirá a la sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 07:11, lo que permitirá disfrutar de un amanecer luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 21:12, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo adornado con nubes altas. Los jiennenses pueden aprovechar este día primaveral para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén cambios significativos en el tiempo a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.