El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que la lluvia sea más intensa, acumulando hasta 19 mm en el periodo de la tarde. La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la actividad eléctrica podría ser más probable.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados, pero la combinación de la lluvia y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

Por la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 16 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y vientos moderados. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.