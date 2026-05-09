El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Hoy, 8 de mayo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día marcado por intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo presente nubes que, aunque no serán muy densas, podrían dejar caer algunas gotas en momentos puntuales. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 85%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 17 y 18 grados . En la mañana, se anticipa un ambiente relativamente fresco, con la temperatura alcanzando los 18 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 17 grados. Este descenso puede ser más notable en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 21:24, cuando la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles del 71% en la mañana, aumentando hasta un 82% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con una velocidad de 16 a 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras. Este viento del sur también puede contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de que se desarrollen tormentas, con una probabilidad del 55% de que se produzcan en la región.

A lo largo del día, los intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa podrían influir en las actividades al aire libre. Es recomendable que quienes planeen salir lleven consigo un paraguas o una chaqueta impermeable, ya que las lluvias, aunque ligeras, podrían sorprender a más de uno.

En resumen, el día en Isla Cristina se presenta como un día variable, con nubes y la posibilidad de lluvias ligeras, temperaturas moderadas y un viento que aportará frescura al ambiente. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para un tiempo cambiante, disfrutando de la belleza natural de la región mientras se mantienen atentos a las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.