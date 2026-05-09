El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 20 grados . En las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Esta combinación de viento y humedad puede favorecer la formación de tormentas, con una probabilidad del 75% en los periodos de la mañana y la tarde.

A lo largo del día, se prevén momentos de mayor nubosidad, especialmente en la tarde, cuando el cielo estará muy nuboso y se incrementará la posibilidad de lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 9 mm en las horas más activas. Por la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto.

Los ciudadanos de Huelva deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día. La salida del sol se producirá a las 07:24 y se pondrá a las 21:24, ofreciendo un día largo, aunque con un cielo que probablemente no permitirá disfrutar de un sol radiante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.