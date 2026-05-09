El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Huelva se prepara para un tiempo caracterizado por intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes cubran el cielo, aunque la precipitación será mínima, con un total estimado de 0.1 mm. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 70%, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 18 grados . En las primeras horas de la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados, descendiendo gradualmente a 17 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 16 grados al caer la noche. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las posibles lluvias.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad aumente a lo largo del día, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando un 79% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con una velocidad de 16 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 26 km/h durante la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque también podría contribuir a la sensación de frescura en combinación con la humedad elevada. Hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá a 14 km/h y, por la noche, se espera que baje a 9 km/h, lo que permitirá que el ambiente se calme.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan algunos truenos aislados en la región. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable, con un enfoque en la comodidad y la precaución ante las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.