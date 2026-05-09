El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta con un panorama mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad significativa de tormentas a lo largo del día. Desde la madrugada, las nubes han ido aumentando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con tormenta".

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% y alcanzando picos de hasta el 89% en las horas más cálidas. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será un factor importante, con un 100% de probabilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana y un 95% en la tarde. Se prevé que las precipitaciones sean escasas al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en las horas de la tarde y hasta 5 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será torrencial, sí se presentarán chubascos intermitentes que podrían afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente durante las tormentas, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican las temperaturas.

En resumen, los habitantes de Dos Hermanas deben prepararse para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.