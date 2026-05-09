El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán a ascender desde la mañana, alcanzando un máximo de 21 grados alrededor del mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y aumentando gradualmente hasta un 63% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas cálidas. Hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h. Esto permitirá que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

El orto se producirá a las 07:21, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:19, lo que significa que habrá muchas horas de luz solar para aprovechar. Este es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un picnic en uno de los parques locales.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Los residentes pueden planificar sus actividades al aire libre con confianza, ya que no se esperan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.