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El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 9 de mayo de 2026, Écija se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, manteniendo las temperaturas en un rango de entre 14 y 20 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se anticipan intervalos nubosos con lluvias ligeras, acumulando hasta 1 mm en total. Las lluvias continuarán siendo escasas, pero persistentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la ciudad.

La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de que se desarrollen en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana, así que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

En resumen, hoy en Écija se vivirá un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos nublados, lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Es un día ideal para llevar un paraguas y abrigarse un poco, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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