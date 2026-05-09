Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en CórdobaBanco azul AdamuzGuardia civil BaenaHijo con autismoEl tiempoHantavirus, en directoUna plaza desapercibidaIngreso MínimoGestión del hantavirusEmpleo públicoFallecida Puente GenilFin huelga gruistasCoto CórdobaCCFComer con vistas en CórdobaVandalismo TorosHostelería calorGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Écija se presenta con un panorama meteorológico variado que promete ser interesante para los habitantes de la localidad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará con nubes altas, lo que podría dar un toque de frescura a la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, convirtiéndose en un ambiente muy nuboso, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas en Écija hoy oscilarán entre los 18 y 22 grados . La máxima se alcanzará en torno a las 21 horas, cuando el termómetro marque 22 grados, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que la diferencia de temperatura entre el día y la noche puede ser notable.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que aumente a lo largo del día, comenzando en un 47% por la mañana y alcanzando un 60% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En lo que respecta al viento, se espera que sople del sur con una velocidad que variará entre 18 y 23 km/h. Durante la tarde, las rachas pueden alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para aquellos que planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

En términos de precipitaciones, la predicción es favorable, ya que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Écija disfruten de un día seco y soleado, ideal para salir a pasear o realizar actividades familiares. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día propicio para disfrutar del buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como una mezcla de nubes altas y un ambiente muy nuboso, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Los ciudadanos pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración tras un accidente múltiple en Puente Genil
  2. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  3. La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
  4. El conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba recuperará el histórico camino de los Nogales con pasarelas de madera hacia el Salón Rico
  5. Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
  6. Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
  7. Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena
  8. Abre Decathlon City Córdoba, para estar más cerca de los deportistas

Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas

Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

La Junta autoriza el proyecto del Ayuntamiento de Benamejí para localizar fosas de represaliados

La Junta autoriza el proyecto del Ayuntamiento de Benamejí para localizar fosas de represaliados

Sánchez se reúne este sábado con el director general de la OMS antes de la llegada del 'MV Hondius'

Sánchez se reúne este sábado con el director general de la OMS antes de la llegada del 'MV Hondius'

El Ayuntamiento hará varias reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de abrirla este verano

El Ayuntamiento hará varias reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de abrirla este verano

Guillermo del Pino apuesta por iniciar una segunda temporada con Maryland

Guillermo del Pino apuesta por iniciar una segunda temporada con Maryland

Avacor prevé una ocupación media en apartamentos turísticos de Córdoba del 56,8% en mayo, con picos de hasta el 86% en fines de semana

Avacor prevé una ocupación media en apartamentos turísticos de Córdoba del 56,8% en mayo, con picos de hasta el 86% en fines de semana
Tracking Pixel Contents