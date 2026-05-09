El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Coria del Río se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente algo fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes que podrían traer consigo lluvias. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque no se anticipan muy intensas, podrían acumular hasta 10 mm en total, especialmente en la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca de lo que realmente es. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera un leve ascenso durante la tarde, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la combinación de nubes y viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 22:00 horas.

Es importante que los habitantes de Coria del Río se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si tienen planes de salir durante la tarde. La combinación de nubes, viento y la posibilidad de lluvia puede hacer que el día sea menos agradable para actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.