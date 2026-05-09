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El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 8 de mayo de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es mínima, con un 10% de posibilidad de que se produzcan chubascos aislados.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 17 y 21 grados . La mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía. A medida que la tarde avance, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 22:00 horas. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa también irá en aumento a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y alcanzando un 64% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h durante la mañana, aumentando a 33 km/h en las horas centrales del día. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a oeste, con una velocidad de 13 km/h. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad, los ciudadanos deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. La combinación de nubes y viento puede generar un ambiente variable, por lo que es recomendable estar preparados para cualquier eventualidad.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin precipitaciones esperadas. La brisa del suroeste aportará frescura, haciendo de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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