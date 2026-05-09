El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 0.4 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se prevé que se registren entre 0.2 y 0.3 mm de lluvia en las horas posteriores.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en las primeras horas del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes que podrían dar paso a momentos de sol, especialmente hacia el final de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es considerable, con un 70% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar descargas eléctricas en algunas áreas.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y alta probabilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades bajo techo, mientras que las personas que necesiten salir deben estar atentas a las posibles tormentas y vientos fuertes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.