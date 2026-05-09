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El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente nuboso, lo que sugiere que los cielos estarán cubiertos en gran parte del día. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas también hagan su aparición, aportando una atmósfera variable pero sin la amenaza de precipitaciones. Las condiciones meteorológicas indican que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que descienda a 19 grados en las primeras horas y a 17 grados hacia el final de la jornada. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para disfrutar de paseos o actividades en el exterior, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando hasta un 60% en la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente al caer la tarde. Por lo tanto, es aconsejable estar preparado para un ambiente algo más húmedo conforme se acerque la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la tarde, se registrará un viento del sur con una velocidad de 19 km/h, que podría aumentar a 24 km/h hacia la noche. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor diurno, pero también es recomendable asegurarse de que los objetos ligeros estén bien asegurados para evitar que sean arrastrados por el viento.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin lluvias. La combinación de nubes, temperaturas templadas y una brisa suave del sur hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura al caer la noche. Los cordobeses pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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