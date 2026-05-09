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El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 9 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados durante la tarde, proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día y bajando gradualmente a un 84% por la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones de hasta 8 mm de lluvia en total. Las lluvias serán intermitentes, con intervalos de mayor intensidad, especialmente en la mañana y a primeras horas de la tarde.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las lluvias. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, con rachas de hasta 39 km/h.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la franja horaria de 8:00 a 14:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas potencialmente severas, con la posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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