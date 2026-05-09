El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 18 grados en la tarde y bajando a 17 grados por la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que oscile entre el 52% y el 60% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán secas y estables.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán los 21 km/h en las horas de la tarde, y ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h. Este viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto a la actividad atmosférica, no se prevén tormentas significativas, aunque la probabilidad de tormenta se sitúa también en un 10%. Esto indica que, si bien el día será mayormente tranquilo, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

Los momentos más destacados del día incluirán el orto a las 07:21 y el ocaso a las 21:20, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible sensación de calor y la humedad.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado del suroeste. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, con la tranquilidad de que la probabilidad de lluvia es mínima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.