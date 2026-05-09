El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 18 grados en la tarde y bajando a 17 grados por la noche.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que oscile entre el 52% y el 60% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán secas y estables.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán los 21 km/h en las horas de la tarde, y ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h. Este viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.
En cuanto a la actividad atmosférica, no se prevén tormentas significativas, aunque la probabilidad de tormenta se sitúa también en un 10%. Esto indica que, si bien el día será mayormente tranquilo, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.
Los momentos más destacados del día incluirán el orto a las 07:21 y el ocaso a las 21:20, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible sensación de calor y la humedad.
En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado del suroeste. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, con la tranquilidad de que la probabilidad de lluvia es mínima.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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