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El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 9 de mayo de 2026, Cartaya se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a lo largo del día, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente durante la tarde. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, lo que sugiere que la lluvia podría ser un fenómeno recurrente a lo largo del día. Las cantidades de precipitación previstas son escasas, con registros que podrían oscilar entre 0.1 y 10 litros por metro cuadrado, pero no se descartan sorpresas en forma de tormentas aisladas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más dinámico y cambiante. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, también influirá en la sensación de humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Esto, combinado con la posibilidad de tormentas, podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de Cartaya deben estar preparados para un día variable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La tarde podría ser especialmente activa, con la posibilidad de tormentas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y chubascos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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