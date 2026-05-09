El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Cartaya se prepara para un tiempo caracterizado por intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes cubran parcialmente el cielo, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras. Según los datos meteorológicos, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 70%, aunque la cantidad estimada de precipitación es de apenas 0.1 mm, lo que sugiere que, si bien hay una alta posibilidad de que llueva, las cantidades serán mínimas y no afectarán significativamente las actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 17 grados . En las primeras horas de la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores. Este rango de temperaturas es bastante agradable para la época del año, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura que se sentirá, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que alcance niveles del 66% al 80% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes y visitantes de Cartaya se preparen para un ambiente algo húmedo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 18 km/h en su máxima racha. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento también podría influir en la percepción de la temperatura, haciendo que se sienta un poco más fresco de lo que realmente es.

A medida que avance el día, el orto se producirá a las 07:26 y el ocaso a las 21:24, lo que proporcionará una buena cantidad de luz solar durante las horas diurnas, aunque la presencia de nubes podría limitar la intensidad del sol en ciertos momentos. En resumen, el día en Cartaya se presenta con un tiempo variable, donde la posibilidad de lluvia ligera y la humedad serán protagonistas, pero sin que esto impida disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.