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El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas más tempranas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. A partir de las 6 de la mañana, comenzarán a registrarse lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, será a partir de las 8 de la mañana cuando la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% en este periodo. Las lluvias se intensificarán, y se prevé que se acumulen hasta 2 mm en las horas siguientes, especialmente entre las 8 y las 2 de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 80% de posibilidad entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Carmona deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor estimado de 20 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente durante las tormentas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con mínimas que rondarán los 15 grados .

A lo largo de la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se prevé que las precipitaciones acumuladas lleguen a un total de 3 mm para el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunas personas. En resumen, se recomienda a los ciudadanos de Carmona que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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