El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando el cielo se tornará más nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

Las temperaturas en Carmona hoy oscilarán entre los 18 y 20 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 21:00 horas, mientras que la mínima se registrará en las primeras horas de la mañana. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se sitúe en torno al 45% durante la tarde, aumentando ligeramente a un 59% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente al caer el sol. Los habitantes de Carmona deben estar preparados para un ambiente algo más húmedo al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 20 km/h, aumentando a 24 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

El orto solar se producirá a las 07:19 horas, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 21:18 horas, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día largo y luminoso. La combinación de un cielo nublado y temperaturas agradables sugiere que será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o encuentros familiares en parques locales.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como un día templado y seco, con nubes altas y una brisa suave, ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad en esta época primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.