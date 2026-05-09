El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Camas, con predominancia de cielos cubiertos y algunas precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente mayormente nuboso. La temperatura oscilará entre los 14 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 18 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 7 mm en las horas más intensas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos y la posibilidad de chubascos es aún significativa.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento variará, pero se espera que en general se mantenga entre 14 y 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidades de tormenta entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar condiciones inestables en la región. Es recomendable que los residentes de Camas estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor actividad de la tormenta.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones climáticas mejoren ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 16 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para descansar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.