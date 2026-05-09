El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta variable, con un predominio de nubes altas y un aumento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con intervalos nubosos, lo que podría dar lugar a lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados durante la mañana, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 20 grados en su punto máximo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% y aumentando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 70%, lo que podría contribuir a la formación de nubes más densas y a la posibilidad de lluvias más significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la probabilidad de tormentas. La dirección del viento, predominantemente del sur, también influirá en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas en comparación con los valores reales.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad entre las 8 y las 14 horas, y un 50% entre las 20 y las 2 horas. Las lluvias, aunque en su mayoría serán escasas, podrían acumular hasta 4 mm en las horas más activas, especialmente en la tarde, cuando se espera un incremento en la intensidad de las precipitaciones.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que estén preparados para cambios bruscos en el tiempo, llevando paraguas y abrigos, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La combinación de nubes, viento y posibilidad de lluvia puede hacer que la jornada sea inestable, pero también ofrece la oportunidad de disfrutar de un ambiente fresco y revitalizante en la hermosa localidad de Cabra.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.