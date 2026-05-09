El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Estas nubes, aunque no amenazan con precipitaciones, aportarán un matiz interesante al paisaje, creando un contraste con el azul del cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente templado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 18 grados, proporcionando un inicio de jornada cálido. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 17 grados hacia el mediodía y bajando a 15 grados por la tarde. Este descenso en la temperatura es normal para esta época del año, y se recomienda a los ciudadanos que lleven consigo una chaqueta ligera si planean estar fuera durante las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa también experimentará un aumento a lo largo del día, comenzando en un 52% y alcanzando un 64% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades programadas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante las horas centrales del día, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Por la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo por los alrededores de Cabra. La combinación de temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y la brisa suave del sur promete un día placentero. Es un momento ideal para explorar los paisajes locales, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos nublados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día espléndido en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.