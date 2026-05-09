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El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 9 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados durante la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 21 grados en la tarde, proporcionando un respiro del fresco matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 4 mm en total, especialmente en la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos con lluvia. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, que podrían interrumpir las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se esperan entre las 09:00 y las 11:00 horas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 17 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 02:00 y las 08:00 horas, lo que podría añadir un elemento de sorpresa a la jornada.

En resumen, hoy en Las Cabezas de San Juan se anticipa un día mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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