El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Hoy, 8 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de luz y temperatura.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados en las primeras horas de la jornada, pero se espera que baje a 20 grados a media tarde y continúe descendiendo hasta los 18 grados en la noche. Este cambio en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

La humedad relativa también experimentará un aumento a lo largo del día, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando un 70% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas del día. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. En las primeras horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría contribuir a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas que irán en descenso y un ambiente húmedo. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable estar preparado para un cambio en las condiciones climáticas a medida que se acerque la noche. Disfruten del día, pero no olviden cuidar de su bienestar ante las variaciones de temperatura y humedad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.