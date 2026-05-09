El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente más nuboso conforme avance el día. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a los 11 mm en total. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad de tormenta durante el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en algunos momentos.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 32 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar rachas fuertes, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Bormujos tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, tormentas y viento fuerte podría hacer que las condiciones sean peligrosas en ciertos momentos del día.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente. La puesta de sol se producirá a las 21:21, marcando el final de un día que, aunque comenzará tranquilo, se tornará más inestable a medida que avancen las horas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.