El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde. Esto podría generar una atmósfera algo sombría, aunque sin la amenaza de precipitaciones significativas, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0% a lo largo del día.

Las temperaturas en Bormujos hoy oscilarán entre los 17 y 20 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 18 grados a las 22:00 horas y bajando a 17 grados hacia el final de la jornada. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la nubosidad.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad se mantenga en torno al 55% durante las horas centrales del día, disminuyendo ligeramente a un 50% por la tarde y aumentando nuevamente a un 59% hacia la noche. Esta variación en la humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la tarde.

No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que sugiere que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día tranquilo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución de la nubosidad, ya que el cielo podría oscurecerse en las horas de la tarde. En resumen, el día se presenta como una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la previsión de que la nubosidad podría afectar la luminosidad del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.