El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 51% por la mañana y alcanzando hasta un 80% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste y oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 64 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional y, en algunos momentos, incomodidad si se está al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% en las primeras horas y un 70% durante la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificarse en ciertos momentos del día. Es recomendable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte en algunos momentos. La combinación de estos factores sugiere un día en el que es mejor estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.