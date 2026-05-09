El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. Estas nubes, que no se espera que generen precipitaciones, aportan un toque de belleza al paisaje, creando un contraste con el azul del cielo. La temperatura durante la jornada se mantendrá en niveles agradables, comenzando con 21 grados centígrados a primera hora de la tarde y descendiendo gradualmente a 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se situará en torno al 45% en las horas más cálidas, aumentando ligeramente a medida que avanza la tarde, alcanzando un 49% hacia la noche. Esta combinación de temperatura y humedad sugiere un ambiente cómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando a 11 km/h en las horas centrales del día. Este viento será suave y refrescante, contribuyendo a que la sensación térmica sea más agradable. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, con ráfagas que alcanzarán los 4 km/h desde el norte en la tarde y 3 km/h en la noche, lo que permitirá que el ambiente se mantenga fresco.

No se esperan lluvias en Bailén durante el día de hoy, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocuparse por sorpresas meteorológicas. La salida del sol se producirá a las 07:11, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:12, ofreciendo una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo parcialmente nublado y sin riesgo de lluvia. Los ciudadanos pueden aprovechar este día primaveral para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en su entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.