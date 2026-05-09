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El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se prevé un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 16 grados a las 00:00 y descendiendo a 12 grados hacia el mediodía. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 63% a las 00:00 y alcanzando picos de hasta el 87% en las últimas horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 2 mm, pero es importante estar preparados para posibles chubascos. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, disminuyendo a velocidades de entre 6 y 17 km/h hacia la noche.

En resumen, hoy en Baeza se espera un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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