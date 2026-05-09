El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. Estas nubes, que no implican precipitaciones, aportan un aspecto visual interesante al paisaje, pero no afectarán la temperatura ni la sensación térmica en la ciudad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 18 grados . A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Para la tarde, se prevé un leve descenso, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. Esta variación de temperatura es típica de la primavera, donde las mañanas pueden ser frescas y las tardes, más cálidas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad se sitúe en un 48% a las 21:00 horas, aumentando gradualmente hasta un 57% hacia el final de la jornada. Este aumento en la humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente durante la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en Baeza hoy. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La ausencia de precipitaciones también es un alivio para aquellos que han estado esperando un día soleado para disfrutar de los espacios verdes y los encantos históricos de la ciudad.

El orto se producirá a las 07:10, brindando una hermosa luz matutina que iluminará los monumentos y calles de Baeza, mientras que el ocaso se espera a las 21:11, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día ideal para salir y explorar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.