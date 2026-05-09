El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en la mañana.
A partir de las 2 de la tarde, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 75% en las primeras horas de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 70% en este periodo. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 14 grados, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que se espera en torno al 68%.
Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias. Se prevé que las precipitaciones alcancen hasta 1 mm en las horas pico, especialmente entre las 4 y las 6 de la tarde, cuando la temperatura podría llegar a los 20 grados. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 81%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.
El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y dinámico. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que se despejará gradualmente. Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 11 y 15 grados, proporcionando un alivio tras un día de inestabilidad.
En resumen, Baena experimentará un día de contrastes, con nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y disfrutar de las temperaturas agradables que se esperan a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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