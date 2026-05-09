El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 16 y 19 grados , siendo la más cálida en las horas centrales del día. A primera hora, la temperatura se sitúa en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde.

La humedad relativa experimentará un aumento gradual, comenzando en un 45% por la mañana y alcanzando un 55% hacia el final del día. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán los 12 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave proporcionará un alivio agradable ante las temperaturas, haciendo que la jornada sea más llevadera. A medida que el día avance, la dirección del viento podría cambiar ligeramente, pero se mantendrá en rangos similares, contribuyendo a un ambiente fresco y agradable.

El amanecer se producirá a las 07:14, ofreciendo a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un inicio de jornada tranquilo y luminoso. Por la tarde, el ocaso se dará a las 21:13, lo que permitirá a los baenenses disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un momento perfecto para paseos al atardecer o reuniones familiares en el exterior.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas que se prevén estables y agradables a lo largo de toda la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.