El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea ligera, acumulando hasta 0.8 mm en el periodo de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 14 y 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 21 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 60% hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar del aumento en la temperatura. Las rachas de viento serán más fuertes en las horas centrales del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 65% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar, con cielos parcialmente nublados y una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Ayamonte se mantengan atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Ayamonte se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, especialmente si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.