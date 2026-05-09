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El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Arahal deben estar preparados para posibles chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 4 mm, lo que, aunque no es excesivo, podría causar algunos inconvenientes en actividades al aire libre.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 61 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con una brisa ligera de 10 km/h en la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar su máxima intensidad por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría intensificar la actividad de lluvia y generar un espectáculo natural en el cielo. Sin embargo, la intensidad de las tormentas no se prevé que sea severa, aunque es recomendable que los ciudadanos permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados , antes de descender nuevamente al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:18, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura. En resumen, se aconseja a los habitantes de Arahal que se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, pero también con momentos de tranquilidad que permitirán disfrutar de la belleza de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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