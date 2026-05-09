El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% por la mañana y alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las condiciones de humedad también favorecerán la posibilidad de lluvias, especialmente en la tarde, donde se prevé una probabilidad de precipitación del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.7 y 3 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 7 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 64 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Esto también incrementa la probabilidad de tormentas, que se estima en un 70% durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final del día se sitúen alrededor de los 15 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se podrían registrar algunas lloviznas.

Es recomendable que los habitantes de Andújar se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones de viento también podrían afectar actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución, especialmente en zonas expuestas. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y viento, lo que podría afectar la rutina diaria de los andujareños.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.