El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. Estas nubes, que no se espera que generen precipitaciones, aportan un aspecto visual interesante al paisaje, pero no alterarán las condiciones climáticas generales de la jornada.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 18 y 22 grados . En las horas más cálidas, especialmente alrededor del mediodía, se alcanzará la máxima de 22 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando hasta un 54% durante la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales del día, pero en general, el tiempo se sentirá cómodo y propicio para disfrutar de la primavera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 9 km/h durante la mañana, aumentando a 13 km/h en la tarde. Este viento será suave y no generará incomodidades, sino que podría ofrecer un ligero alivio en las horas más cálidas. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el norte a 6 km/h, y finalmente desde el noreste a 4 km/h por la noche, lo que contribuirá a una sensación de frescura al caer el sol.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:12, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:13, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, Andújar disfrutará de un día primaveral ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.