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El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere que será un día relativamente fresco, especialmente en comparación con las temperaturas más cálidas que se suelen experimentar en esta época del año.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser más notorias en las primeras horas del día, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 32 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se consideran peligrosas, podrían ser notorias y contribuir a una sensación de frescor en el ambiente. La dirección del viento también podría influir en la dispersión de las nubes, aunque se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto durante todo el día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es moderada, con un 75% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 21 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad y el viento. La tarde también podría traer un ligero aumento en la actividad de tormentas, aunque se espera que estas sean de corta duración.

En resumen, los habitantes de Almonte deben prepararse para un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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