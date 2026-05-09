El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 80% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras. Se espera que la cantidad de precipitación sea mínima, con un total aproximado de 0.1 mm a lo largo del día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Almonte lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las lluvias pueden aparecer de manera intermitente.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que aumente a medida que avance el día, comenzando en un 46% por la mañana y alcanzando hasta un 73% en horas de la tarde. Esta combinación de humedad y temperaturas moderadas puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 16 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar ráfagas de hasta 27 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación de frescura se acentúe, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

El orto se producirá a las 07:23, brindando luz natural a los habitantes de Almonte, mientras que el ocaso se espera para las 21:21, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A pesar de las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvias, el día ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante la inminente lluvia.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento suave del suroeste. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de disfrutar de breves momentos de sol entre las nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.