El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo variable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con algunas lluvias ligeras, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 20 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta 60 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a un ambiente bastante húmedo y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente bochornoso.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 75% de tormentas en los periodos de la mañana y la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos momentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados . Las lluvias se volverán menos frecuentes, pero la posibilidad de chubascos aislados persistirá. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.